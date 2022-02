Mit der Celebrity Ascent werden im Winter 2023/24 insgesamt acht Cebrity-Schiffe in der Karibik eingesetzt.

Das vierte Schiff der Edge-Klasse von Celebrity soll am 3. Dezember 2023 die Jungfernfahrt von Fort Lauderdale in die Karibik antreten. Dort wird die Reederei im Winter 2023/24 ein neues Ziel ansteuern.

Bei der Jungfernfahrt der Celebrity Ascent geht es auf einer achttägigen Kreuzfahrt durch die östliche Karibik. Angelaufen werden neben Puerto Plata in der Dominikanischen Republik mit Philipsburg/Sint Maarten und Charlotte Amalie auf Saint Thomas (Amerikanische Jungferninseln) auch zwei Häfen in den Kleinen Antillen.

Bis Anfang April 2024 wird das Schiff auf weiteren Reisen Nassau auf den Bahamas, Cozumel in Mexiko und George Town/Cayman Islands sowie auf einer anderen Route San Juan/Puerto Rico, Tortola/British Virgin Islands und Basseterre/St. Kitts & Nevis ansteuern.

Insgesamt werden acht Schiffe von Celebrity Cruises im Winter 2023/24 in der Karibik fahren, darunter zwei weitere Schiffe der Edge-Klasse.



Die Celebrity Beyond, die in diesem Jahr in See stechen wird, bietet ab/bis Fort Lauderdale zehn- bis zwölftägige Touren an. Dabei geht es unter anderem nach Aruba, Bonaire und Curaçao sowie durch den Panama-Kanal. Die elftägige "Ultimate Southern Caribbean"-Route umfasst Philipsburg/Sint Maarten, Castries/St. Lucia, Bridgetown/Barbados, Saint John's/Antigua und Basseterre/St. Kitts & Nevis.

Die Celebrity Apex, ein weiteres Schiff der neuen Edge-Klasse, befährt ab/bis Fort Lauderdale abwechselnd achttägige Routen in die östliche und westliche Karibik, unter anderem nach Grand Cayman und Belize.

Die rundum erneuerte Celebrity Silhouette bietet ab/bis Fort Lauderdale eine Auswahl an fünf- bis zwölftägigen Kreuzfahrten, darunter auf die Bahamas sowie mehrere elftägige Reisen in die südliche Karibik. Hierbei wird mit Scarborough, Hauptstadt der Insel Tobago, auch ein neues Celebrity-Ziel angelaufen.

Auf der Celebrity Equinox und der Celebrity Reflection geht es ab/bis Fort Lauderdale auf neuntägige Kreuzfahrten zu den ABC-Inseln.

Die Celebrity Constellation wird 6- bis 13-tägige Karibik-Kreuzfahrten ab/bis Tampa anbieten, darunter auch zum Mardi Gras in New Orleans. Die Celebrity Summit ist bei mehreren fünf- und sechstägigen Kurztrips ab/bis Miami im Einsatz.



