Meyer Werft

Weniger Aufträge, harte Verhandlungen um Arbeitsplätze: Die Meyer-Werft – hier die Odyssey of the Seas beim Ausdockmanöver – bekommt die coronabedingte Flaute in der Kreuzfahrtbranche zu spüren.

Beim kriselnden Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft in Papenburg an der Ems bleiben Gespräche über einen möglichen Jobabbau schwierig. Die größte deutsche Werft steckt in Schwierigkeiten, weil Aufträge aus der Kreuzfahrtbranche ausbleiben.