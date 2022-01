Für alle Abfahrten bis zum 30. September 2022 bietet Seabourn ihr "Book With Confidence".

Die Reederei Seabourn hat ihr "Book With Confidence" verlängert. Diese besonderen Bedingungen bietet Gästen und Reiseberatern die Option, ihre Buchung bis zu 30 Tage vor der Abfahrt zu stornieren.

Sie erhalten dafür eine Gutschrift in Höhe der bereits geleisteten Zahlungen für eine zukünftige Kreuzfahrt. Diese Regelung gilt für Abfahrten bis zum 30. September 2022.Sollten die Gäste nach der 30-Tages-Frist positiv auf Covid-19 getestet werden oder mit einer positiv getesteten Person direkt in Berührung kommen, ist ebenfalls ein kostenfreies Storno möglich. Sie erhalten dann eine 100-prozentige Gutschrift für zukünftige Kreuzfahrten in Höhe des nicht erstattungsfähigen Anteils der Stornierungsgebühren auf der Grundlage der bereits eingegangenen Zahlungen. Die mit der "Worry Free Promise" ausgestellte Gutschrift ist zwölf Monate gültig, vom Tag der Stornierung aus gerechnet.