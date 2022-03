Die Celestyal-Schiffe Olympia und Crystal warten auf Flottenzuwachs.

David Noyes soll als Non-Executive Chariman den Vorstand von Celestyal Cruises leiten. Seine Ernennung folgt auf den Einstieg des Investors Searchlight in die griechische Kreuzfahrt-Reederei. Das Ziel: Flottenerneuerung und Wachstum.

Der griechische Kreuzfahrt-Spezialist Celestyal Cruises hat einen neuen Non-Executive Chairman. David Noyes soll in dieser Funktion den Vorstand leiten und das Team um CEO Chris Theophilides beraten und unterstützen. David Noyes war zuvor in verschiedenen touristischen Bereichen tätig und hatte unter anderem Leitungsfunktionen bei Carnival UK für die Marken P&O und Cunard inne.Seine Ernennung folgt auf den Einstieg von Searchlight Capital Partners bei Celestyal Cruises. Die global agierende Investmentgesellschaft hatte Ende vergangenen Jahres eine strategische Partnerschaft mit der Celestyal-Muttergesellschaft Louis plc geschlossen. Dabei wurde vereinbart, dass Searchlight in die neu gegründete Celestyal Holdings investiert. Über die Höhe dieses Investments gibt es derzeit keine Auskunft.Ziel ist es, die Marke Celestyal weltweit zu stärken und die Flotte zu vergrößern und zu erneuern. Die griechische Reederei operiert weiter von Piräus aus und behält das derzeitige globale Managementteam bei. Die Louis Group soll weiter Anteilseigner der neuen Holding sein.Celestyal Cruises ist Spezialist für Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Dabei legt die Reederei ihren Produktschwerpunkt auf das authentische griechische Erlebnis. Bisher besteht die Flotte aus der Celestyal Olympia und der Celestyal Crystal. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen die ehemalige Costa Neoromantica übernommen und wollte sie im Frühjahr 2022 als Celestyal Experience einsetzen. Zwischenzeitlich ist das Schiff jedoch wieder veräußert worden.