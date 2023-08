Aida Cruises

Alexander Ewig (Senior Vice President Marketing & Sales) und Uwe Mohr (Vice President Sales) behalten das Provisionsmodell der vergangenen zwei Jahre bei.

Aida behält das dritte Jahr in Folge sein Provisionsmodell bei. Dies sei ein Novum in der Reederei-Historie, erklärt Uwe Mohr, Vice President Sales bei Aida. Reisebüros können in diesem Jahr mit besonderen Provisionsumsätzen rechnen.

Die Kreuzfahrt-Reederei freut sich wie auch der restliche Kreuzfahrtmarkt über ein sehr erfolgreiches Jahr mit Umsatz und Gästezahlen wie vo