Für die Partner aus dem Vertrieb veröffentlicht Plantours Kreuzfahrten eine Vorschau auf gut 100 Reisen für die nächste Saison 2023. Der Neubau Lady Diletta bietet auch spezielle Einzelkabinen.

Plantours bietet eine Vorschau von knapp 100 neuen Flussreisen für die Saison 2023. Dazu kommt ein auf sechs Schiffe vergrößertes Programm für die Silvesterreisen 2022/23 ab Düsseldorf.

Die Vorschau "Flusskreuzfahrten 2023" richtet sich in erster Linie an Vertriebspartner, die bereits jetzt Kontingente einplanen können.Das Flaggschiff des Bremer Veranstalters, die Lady Diletta, legt im kommenden Jahr zu 43 Fahrten ab. Als Besonderheit bietet das Schiff spezielle Einzelkabinen, die sich laut Plantours "höchster Nachfrage erfreuen".Neben dem Neubau bieten die Bremer noch die drei Schiffe Rousse Prestige, Elegant Lady sowie das Boutiqueschiff Sans Souci. Letzteres fährt auch abseits der gängigen Routen, zum Beispiel auf Peene, Havel, Oder, Maas und Elbe, dazu kommen küstennahe Passagen auf der Ostsee. Neu sind Reisen ab Leer.Zum laufenden Geschäft äußert sich Geschäftsführer Oliver Steuber: "Insgesamt hat sich die Nachfrage nach Fluss-Kreuzfahrten sehr gut entwickelt. Zum einen liegen Reisen ab Deutschland im Trend, und zum anderen konnten wir wegen der Pandemie und dem damit verbundenen Interesse an dieser Urlaubsform viele Gäste erstmalig an Bord begrüßen."Ende Mai veröffentlicht Plantours Kreuzfahrten den neuen Katalog und das komplette Programm.