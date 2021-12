Star Clippers wird die Royal Clipper und neu die Star Flyer (ganz hinten) im Frühjahr 2022 mit Reisegästen über den Atlantik Richtung Mittelmeer schicken.

Die hohe Nachfrage macht's möglich. Star Clippers, Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, legt im Frühjahr 2022 mit der Star Flyer zu einer zusätzlichen Transatlantik-Reise mit Passagieren ab.

Der Viermaster setzt dafür am 26. März 2022 an der Karibikinsel St. Maarten die Segel und erreicht 20 Tage später nach nur einem Zwischenstopp auf den Azoren schließlich Malaga in Spanien. Ursprünglich waren für die Passage keine Gäste eingeplant.Die Transatlantik-Törns der monegassischen Reederei Star Clippers seien extrem nachgefragt, berichtet das Unternehmen. Denn auch der Fünfmaster Royal Clipper nimmt Mitte April 2022 ab Barbados Kurs auf Lissabon. Sämtliche Kabinen des Großseglers sind bereits ausgebucht. Daher schickt Star Clippers mit der Star Flyer ein zweites Schiff über den Atlantik.Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Die Reederei bietet damit Besonderheiten wie Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet. Schiffe von Star Clippers kreuzen auf wechselnden Routen durch die Karibik und das Mittelmeer sowie in Asien. Von 2022 an segelt die Star Clipper auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster Royal Clipper (für 227 Reisegäste) sowie die baugleichen Viermaster Star Flyer und Star Clipper (für jeweils 166 Reisegäste).