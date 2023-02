Leinen los für die Karneval-Kreuzfahrt an Bord der Lady Diletta.

Im November heißt es auf der Lady Diletta Alaaf und Helau. Der Bremer Veranstalter Plantours schnürt ein interessantes Reisepaket für Gäste, die Karneval und Flusskreuzfahrt miteinander verbinden wollen.

Plantours bietet vom 2. bis 5. November eine Karneval-Kreuzfahrt auf der Lady Diletta (von Köln bis Koblenz) an. Die viertägige Flusskreuzfahrt startet und endet in Köln, weitere Ziele, neben der Loreley- Passage auf dem Rhein, sind Koblenz und Andernach.



Plantours verspricht: "Mit Alaaf von Kölle verabschiedet, begrüßt Sie Koblenz mit einem satten Helau und einer Verkostung im Deinhard Sektmuseum. Ob Bäckerjungensage in Andernach, die Loreley am Romantischen Rhein oder musikalischer Frühschoppen an Bord – diese Reise ist so kunterbunt wie der Karneval selbst."Doch was wäre eine Karneval-Kreuzfahrt ohne bekannte Größen des Karnevals. An Bord werden die Musikgruppen Black Fööss, Domstürmer und Kolibris für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Mit dabei ist auch DJ Fosco. Im Reisepreis enthalten sind neben der vollen Verpflegung auch ein Gala-Dinner und ein musikalischer Frühschoppen. Im Reisepreis sind die Hafengebühren und Steuern und die Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung eingeschlossen. Es können eine Zweibett-Außenkabine, eine Suite mit eigenem Balkon oder eine Einzelkabine gebucht werden.