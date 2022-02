Plantours Kreuzfahrten

Plantours Kreuzfahrten wird im Herbst die Großen Seen in Kanada und den USA ansteuern.

Plantours Kreuzfahrten veröffentlicht das neue Programm für die Hamburg. Das Hochseeschiff nimmt im Herbst Kurs auf die Großen Seen in den USA und Kanada, legt in Miami und Key West an und verbindet eine Antarktis-Kreuzfahrt mit der Route von Kap zu Kap. V