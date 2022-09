Aida

Die Aida Sol begibt sich im Winter auf Weltreise.

Das Winterprogramm von Aida Cruises von und nach Hamburg steht. Beispielsweise steuert die Sol 43 Häfen in 20 Ländern an. Vom 26. Oktober an läuft die Aida Sol 43 Häfen in 20 Ländern auf vier Kontinenten an und überquert zweimal den Äqua