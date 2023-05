Viva Cruises

Die Viva Enjoy soll im September 2024 zur Jungfernfahrt auslaufen. Es ist der dritte Neubau für den Düsseldorfer Flussreisen-Veranstalter Viva Cruises.

Der Flussreisen-Veranstalter Viva Cruises gibt den Namen für seinen Neubau bekannt. Bereits in den vergangenen Jahren wurden die Viva One (2022) und Viva Two (2023) in Dienst gestellt. Doch jetzt durchbricht das Düsseldorfer Unternehmen diese Systematik.

Der Neubau, der 2024 in Dienst gestellt wird, soll Viva Enjoy heißen. Nur der Arbeitstitel lautet noch Viva Three. Der Taufnahme soll an das Unt