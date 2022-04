Die Taufe der überarbeiteten und umbenannten Azamara Onward findet in Monte Carlo statt. Die Premieren-Saison verbringt die ehemalige Pacific Princess im Mittelmeer.

Zur Flotte von Azamara Cruise Line stößt im kommenden Monat die modernisierte und umbenannte Azamara Onward. Es ist das vierte Schiff der Premium-Kreuzfahrtmarke.

Die Atlas Bar wird erstmals auf einem Azamara-Schiff zu finden sein. Hier werden hochwertige Cocktails und kleine Delikatessen gereicht.

Das Schiff fuhr zuvor unter dem Namen Pacific Princess und ist ein Schwesterschiff der Quest, der Journey und der Pursuit. Sie alle gehören zur R-Klasse von Renaissance Cruises mit Baujahren zwischen 1997 und 2001.Die Taufe findet in Monte Carlo statt. Ab dort nimmt die Jungfernfahrt Kurs auf Venedig. Ihre Premierensaison verbringt die Azamara Onward im Mittelmeer. 670 Gäste finden auf ihr Platz.Erstmals an Bord eines Azamara-Schiffes ist nach der Modernisierung die Atlas Bar. Dort erhalten Gäste hochwertige Cocktails wie auch kleine Delikatessen. Azamara Onward wird außerdem den neuen Chef's Table anbieten, eine Ergänzung seines Spezialitäten-Restaurants Aqualina. Dort können die Gäste bei einem siebengängigen Menü in die lokale Küche der besuchten Destinationen eintauchen.Auch beim Entertainment gibt es Neuerungen: Auf der Azamara Onward werden vier neue Shows Premiere feiern. Unter der Leitung seiner Signature Singers & Dancers bieten diese neuen Shows Unterhaltung mit einer Vielzahl von Musikstilen. Club Crooner bringt die Klassiker von Frank Sinatra und Tony Bennett bis hin zu aktuelleren Künstlern wie Natalie Cole und Michael Bublé auf die Tanzfläche. Amped Up bietet einen Abend mit den Classic-Rock-Sounds der 1970er. Wanderlust präsentiert eine vielseitige Mischung aus internationalen, eher traditionellen Klängen und Groove Tonight regt mit einem eher psychedelischen Disco-Soundtrack die Gäste zum Tanzen an.Azamara Cruises gehörte bis 2021 zur Royal Caribbean Group und wurde dann an Sycamore Partners verkauft.