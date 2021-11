Nicko braucht den Zusammenhalt mit dem Vertrieb.

Im Jahr 2021 hat Nicko stark auf die Reisebüro-Partner gesetzt. Sie wurden mit Seminarreisen, Webinaren und Roadshows unterstützt. Besonders beliebt waren die Onlineschulungen rund um Routen und Destinationen.

Guido Laukamp zieht ein positives Fazit zu einem schwierigen Jahr: Der Geschäftsführer von Nicko Cruises hat den Schwerpunkt seiner Vertriebsarbeit vor allem auf die Schulung der Expedienten gelegt. So waren 2021 insgesamt 530 Reisebüros an Bord von Nicko-Schiffen. 3.461 Partner wurden in verschiedenen Webinaren rund um Routen und Destinationen geschult. Und im Rahmen einer Roadshow konnten sich insgesamt 655 Vertriebspartner persönlich mit den Nicko-Vertretern austauschen."Unsere Reisebüros sind nach wie vor der wichtigste Vertriebskanal", sagt Guido Laukamp. "Das Service-Versprechen an unsere Partner gilt in guten wie in schlechten Zeiten." Die wichtigsten Punkte seien neben der Schulung auch Preisparität und ein attraktives Provisionsmodell inklusive Provisionssicherungsschein durch die Zurich Versicherung.Zusätzlich können die Nicko-Partner mit jeder Buchung über das Bonus-Programm Nicko Stars für jeden Euro Umsatz Punkte sammeln. Dafür erhalten sie verschiedene Vorteile, Vergünstigungen und Verkaufsunterstützungen.