Reisebüros können die Weltreiserouten der Vasco da Gama jetzt kostenlos bewerben.

Über das Mailingtoool Myprint können Reisebüros aktuelle Reiseangebote von Nicko Cruises an ihre Kunden verschicken. Jetzt bietet der Kreuzfahrtveranstalter das nächste Mailing kostenfrei an. Es betrifft die Weltreise der Vasco da Gama.

Das nächste Mailing zur Weltreise der Vasco da Gama können Reisebüros kostenfrei verschicken. Veranstalter Nicko Cruises nutzt dabei das Mailing-Tool Myprint und übernimmt im Rahmen seines 30. Geburtstags die Produktions- und Versandkosten. Expedienten können ihr Mailing an ihre eigene Kundendatenbank zwischen dem 1. und 10. Juni in Auftrag geben. Die Kunden erhalten dann Anfang Juli die Aussendung per Post.Bereits im vergangenen Jahr hat Nicko Cruises das Tool Myprint eingeführt, mit dem Reisebüro-Partner unkompliziert und preisgünstig mit den Kunden kommunizieren können, heißt es von Nicko. Sie müssen sich dazu einmal unter Nicko Cruises Myprint registrieren.Für Reisebüros, die sich mit dem Mailing-Programm vertraut machen möchten, bietet Nicko zwei Webinar-Termine an: am 30. Mai 2022 von 17 bis 18 Uhr und am 31. Mai von 8:30 bis 9:30 Uhr. Anmeldung über die Partnerwebseite www.gemeinsamaufkurs.de