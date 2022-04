Regent Seven Seas

Die Seven Seas Explorer ist eins der fünf Regent-Schiffe, für ein Suiten-Upgrade angeboten wird.

Regent Seven Seas hat neue Aktionsangebote auf den Markt gebracht, die Suiten-Upgrades, Bordguthaben und kostenlose Vor- und Nachprogramme enthalten. Auch Reisebüro-Mitarbeiter können umsonst reisen. Regent Seven Seas will den Verkauf von Kreuzfahrten für 2