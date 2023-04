Costa Crociere

75 Jahre Costa Kreuzfahrten – im Bild: die Costa Smeralda.

Costa Kreuzfahrten feierte am 31. März das 75-jährige Bestehen und erinnerte an den Tag, an dem die Anna C. im Jahr 1948 mit 768 Reisegästen aus dem Hafen von Genuar ausgelaufen ist.

Die Anna C. war das erste Passagierschiff der Costa-Flotte und auch der erste Transatlantik-Liner, der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den S&uum