Aida Cruises

Fahrräder aus Bambus gibt es jetzt auf allen Aida-Schiffen.

Nachhaltigkeit ist ein Hebel, um neue Gäste zu gewinnen und Stammkunden zu halten. So auch in der Kreuzfahrt. Aida hat nun 1155 Bambusfahrräder für seine zwölf Schiffe angeschafft und will darüber auch sozialen Nutzen schaffen.

