Die Costa Toscana bietet Platz für gut 6000 Reisegäste.

Mit einer groß angelegten Multichannel-Kampagne soll der All-Inclusive-Tarif von Costa Kreuzfahrten effizient vermarktet werden. Erstmals kommt auch TV-Werbung im großen Stil zum Einsatz.

Die renommierte Mediaagentur Mindshare startet in diesem Herbst eine Multichannel-Kampagne für Costa Kreuzfahrten. Im Fokus der Kampagne unter dem Motto "Believe your eyes" steht der All-Inclusive-Tarif von Costa. Es sollen TV-Spots in öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern, Radio-Werbung sowie Online- und Social-Media-Anzeigen auf Youtube, Instagram und Facebook zum Einsatz kommen.Francesco Muglia, VP Global Marketing Costa Crociere, sagt dazu: "Mindshare ist unser bewährter Media-Partner in Europa. Ich freue mich, dass wir ihre Expertise und ihren strategischen Ansatz nun auch in Deutschland nutzen können. Mindshare hat eine wirkungsvolle, reichweitenstarke Multichannel-Kampagne entwickelt, die unsere Markenziele in diesem Markt gut unterstützen wird."Es handelt sich dabei um die erste große Multi-Channel-Kampagne von Costa in Deutschland, die auch umfassend TV-Werbung einsetzt.