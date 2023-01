AIDA Cruises

Die Aida Nova läuft im kommenden Winter sowohl ab Kiel als auch ab Hamburg aus.

Das Programm kann sich sehen lassen: In der Wintersaison 2023/24 steuern die Kreuzfahrtschiffe von Aida gut 250 Häfen in über 80 Ländern an. Der Buchungsstart erfolgt im Februar.

Das Programm kann sich sehen lassen: In der Wintersaison 2023/24 steuern die Kreuzfahrtschiffe von Aida gut 250 Häfen in über 80 Ländern an. Der Buchungsstart erfolgt im Februar. Im Winter 2023/24 stehen bei Aida Kreuzfahrten in die Karibik, nach Südos