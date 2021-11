Croisi Europe/Anton Götten Reisen

Die französische Reederei Croisi Europe bietet für die kommende Saison eine Themenkreuzfahrt mit der Michelangelo zum Karneval in Venedig an. Die Reise ist in Deutschland über Anton Götten Reisen buchbar.

Nach aktuellen Plänen soll der Karneval in Venedig im kommenden Jahr wieder stattfinden. Grund für die Flusskreuzfahrt-Reederei Croisi Europe, eine Reise in die Lagunenstadt aufzulegen. Die in Deutschland durch Anton Götten Reisen vertretene Reederei hat ei