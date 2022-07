Singles werden mit der Aida Cosima in See stechen.

Herzflimmern auf der Aida Cosma. Das Schiff bildet die Kulisse für eine neue Dating-Show des TV-Senders Vox.

Drehstart für die Serie unter dem Namen "Herz an Bord" ist September 2022. Das Schiff steuert auf siebentägigen Reisen Barcelona, Palma de Mallorca, Florenz, Rom und Korsika an.

An Bord als auch an Land stehen in jedem Hafen romantische Dates für vier Single-Damen und ihre männlichen Anwärter auf dem Programm. Außerdem müssen sie verschiedene Aufgaben bewältigen.Aida Cruises nimmt Bewerbungen auf der Website "Herz an Bord" entgegen.