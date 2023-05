Was verbirgt sich hinter der Fassade von Aida? Eine ZDF-Dokumentation über die deutsche Kreuzfahrt-Reederei erreichte am Dienstagabend eine vergleichsweise hohe Zuschauerquote.

Mit der Dokumentation "Aida: Die Insider – Die Tricks des Kreuzfahrt-Giganten" hat das ZDF seinen Sendeplatz am Dienstagabend dieses Mal sehr erfolgreich genutzt.

3,51 Mio. (14,3 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das Zweite ein, in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Quote mit 12,7 Prozent ebenfalls satt. Der Mainzer Sender zeigt dienstagabends oft historische Dokus, häufig ist die Quote dann eher nur mäßig.Zum Vergleich: Am stärksten in der Primetime war am Dienstagabend das Erste mit "Tierärztin Dr. Mertens" – die Familienserie mit Elisabeth Lanz erreichte 3,85 Mio. (15,7 Prozent).