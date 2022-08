A-ROSA

Die Arosa Aqua.

Arosa bietet im Herbst neue Eventreisen an ausgewählten Terminen an. Besonders interessant ist die Secret-Event-Tour, bei der die Passagiere erst an Bord erfahren, was sie erwartet. Die Reederei Arosa plant für den anstehenden Herbst eine Reihe von Special- und