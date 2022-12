Nicko Cruises

Die Vasco de Gama - voll funktionsfähig.

Seit 1992 ist die Vasco da Gama in Betrieb. Nun liegt das Hochseeschiff länger in einer Reparaturwerft als gedacht. Am 10. Dezember soll es nun in Richtung Las Palmas gehen.

