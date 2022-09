Four Season Yachts

Unter dem Namen Four Seasons Yachts will die Hotelmarke von 2025 an auch Schiffsreisen vermarkten.

Raus aus der Hotel-Lobby, rauf aufs Schiff: Die Hotelmarke ordert drei Luxus-Yachten mit einem Auftragswert von 1,2 Mrd. Euro bei der italienischen Werft Fincantieri.