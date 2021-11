Frank Erpinar/MSC Cruises

Neues Winterhighlight an Bord der MSC Magnifica: Die Bahn zum Eisstockschießen auf Deck 13. Das Schiff fährt den Winter über ab Hamburg zu europäischen Städten.

Die MSC Magnifica hat am 14. November erstmals seit 2018 wieder in Hamburg angelegt. Es war der erste Besuch eines MSC Schiffes in der Hansestadt seit der Taufe der MSC Grandiosa im November 2019. Die MSC Magnifica, die im März 2010 ebenfalls in Hamburg getauft wurde