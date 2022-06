TUI Cruises

TUI-Cruises-CEO Wybcke Meier hat den Stahlschnitt der Mein Schiff 7 gestartet.

In der Meyer Werft in Turku hat jetzt die Produktion der Mein Schiff 7 begonnen. TUI-Cruises-CEO Wybcke Meier will mit dem Neubau mehr Nachhaltigkeit umsetzen – etwa mit Bio- oder E-Methanol. Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, hat jetzt den Stahlschnitt und damit de