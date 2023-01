Einzigartige Routen zu allen sieben Kontinenten, Anläufen auch in kleineren Häfen, außergewöhnliche Landprogramme in den weltweit schönsten Kreuzfahrtdestinationen oder Ausflüge in kleinen Gruppen sind weitere Zutaten im Erfolgsrezept von Seabourn. Nicht zu vergessen: entspanntes Fine-Dining in den hochwertigen Restaurants, in denen vom Champagner bis zu ausgesuchten Weinen alles inklusive ist.Zur Hochsee-Flotte gehören derzeit fünf kleine All-Suite-Schiffe der Luxusklasse. Erst 2022 kam das erste maßgebaute Expeditions-Kreuzfahrtschiff dazu, die Seabourn Venture. Ihr Schwesterschiff, die Seabourn Pursuit, ist schon im Bau und soll Ende 2023 ausgeliefert werden. Damit hat Seabourn nicht nur die im Schnitt jüngste Flotte im Luxus-Segment, sondern neben den Hochsee-Kreuzfahrten auch Luxus-Expeditions-Kreuzfahrten im Programm.