FVW Medien/MAJ

Spektakulär: Während der Taufzeremonie der MSC World Europa in Doha zauberten Hunderte von Licht-Drohnen unter anderem das MSC-Logo in den Nachthimmel von Katar.

Mit einer aufwändigen Show wurde das jüngste Schiff von MSC Cruises in Doha getauft. Taufpatin der World Europa war eine Tochter des Emirs von Katar. Bevor das Schiff in See sticht, dient es zunächst als Hotelschiff für die Fußball-WM.

