Franz Neumeier / MSC Cruises

Offenbar ein Glücksbringer: Bereits zum 16. Mal taufte Sophia Loren ein Schiff von MSC Cruises.

Das 19. Schiff der MSC-Flotte wurde am Donnerstag auf der Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve getauft. Taufpatin ist Hollywood-Legende Sophia Loren, die bereits zum 16. Mal die Taufe für ein Schiff von MSC Cruises begleitet. Nachdem das Schiff in Port Miami in S