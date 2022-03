TUI Cruises/Fabio Kohler

TUI Cruises setzt von April an wieder alle sieben Schiffen der Flotte ein. Unter anderem werden auch Kreuzfahrten in Norwegens Fjorde angeboten.

In diesem Jahr startet die Mein-Schiff-Flotte vorzeitig in die Sommersaison. Schon im April sollen alle sieben Schiffe von TUI Cruises wieder in Fahrt sein. Am vergangenen Sonntag hat die Mein Schiff 5 mit etwa 1500 Gästen ab Palma de Mallorca zur ersten Kreuzfahrt i