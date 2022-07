Die Crown Princess startet im Sommer 2023 von Vancouver aus zu Roundtrips nach Alaska.

Princess Cruises hat sein Alaska-Programm von Mai bis September 2023 vorgestellt. Darunter befinden sich auch Roundtrips ab/bis Vancouver.

Princess Cruises wird im Sommer nächsten Jahres erneut Alaska in den Mittelpunkt stellen. Sechs Schiffe werden acht- bis zwölftägige Fahrten unternehmen.



Ausgangspunkt für insgesamt 150 Alaska-Abfahrten von Mai bis September werden vier Heimathäfen sein: Seattle, Vancouver, Anchorage und San Francisco.



Die Carnival-Tochter wird dabei auch Roundtrips ab/bis Vancouver anbieten mit der Crown Princess. Sie steuert auf der Inside Passage Ziele wie Skagway, Juneau, Ketchikan oder den Hubbard Gletscher an.



Im Alaska-Angebot der Reederei befinden sich 2023 erneut die sogenannten Princess-Cruise-Touren. Sie kombinieren Gletscher-Kreuzfahrten mit Aufenthalten in Princess-eigenen Wilderness-Lodges an Land.

Mehr dazu

Mehr dazu Australien Princess Cruises streicht weitere Reisen

Das Alaska-Angebot umfasst erneut Princess-Cruises-Touren, die Gletscherkreuzfahrten mit Aufenthalten in Princess-eigenen Wilderness-Lodges an Land kombinieren.

Mehr dazu