Regent Seven Seas

Regent Seven Seas Cruises wird die Seven Seas Mariner am 7. Januar 2025 zu ihrer bislang längsten Weltreise auslaufen lassen.

Die Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises stellt ihre bislang längste Weltreise vor. Die Seven Seas Mariner soll am 7. Januar 2025 zu einer 150-Nächte-Kreuzfahrt ablegen. Die Weltreise "Away in Wonder" von Regent Seven Seas Cruises startet in Miami (Florida) u