Regent Seven Seas

Die Seven Seas Mariner kreuzt 2026 mit knapp 700 Gästen auf der Weltreise "Sense of Adventure" durch die Weltmeere.

Regent Seven Seas Cruises schaltet die Weltreise der Seven Seas Mariner im Jahr 2026 für Buchungen frei. Es wird die längste Reise, die die Reederei je durchgeführt hat.

Die Kreuzfahrt "Sense of Adventure" startet am 10. Januar 2026 in Miami (Florida). In 154 Nächten steuert die Mariner Ziele in Amerika, dem S&uum