Die Hanseatic Inspiration auf einer Fahrt.

Die Region der Great Lakes in Nordamerika ist aus der Sicht der Kreuzfahrt unterversorgt. Doch Hapag-Lloyd Cruises bietet in den kommenden Monaten Expeditionsfahrten mit der Hanseatic Inspiration an.

Hapag-Lloyd Cruises behält Provisionsmodell bei

Die fünf zusammenhängenden Seen, die acht US-Bundesstaaten und die kanadische Provinz Ontario berühren können dabei entdeckt werden. Es werden im Frühjahr und Herbst insgesamt sechs Reisen angeboten.Am 19. Mai geht es mit der Hanseatic Inspiration von Toronto nach Milwaukee. Dabei wird der Wellandkanal, der den Eriesee mit dem Ontariosee verbindet, durchquert.Die Wasserstraße im Süden von Ontario erlaubt großen Schiffen die Passage vom Eriesee im Süden zum Ontariosee im Norden. Sie stellt eine wichtige Verbindung im St. Lawrence Seaway dar. Der 45 Kilometer lange Kanal war notwendig, weil der Niagara-Fluss, der die natürliche Verbindung zwischen dem Eriesee und dem Ontariosee bildet, unpassierbare Wasserfälle und Stromschnellen aufweist.Während der Fahrt von Milwaukee nach Windsor (Detroit) mit Reisestart am 30. Mai passiert die Inspiration das größte Schleusensystem der Welt, die Soo Locks.Auf der Fahrt "Great Lakes – American Dream als Seenlandschaft" startet die Inspiration in Windsor (Detroit) und fährt nach Milwaukee. Diese Fahrt beginnt am 12. Juni und endet am 23. Juni.Eine Vielzahl von Expeditions- und Flusskreuzfahrt-Unternehmen bieten Routen zu den Großen Seen an. Hapag-Lloyd, Ponant Cruises, Plantours, Windstar, Silversea und Viking sind einige der bekanntesten Reedereien mit einer Vielzahl von Segeloptionen, aber auch andere Kreuzfahrt-Reedereien zeigen zunehmendes Interesse an dieser "unterversorgten Region", berichtet "Cruise Hive".