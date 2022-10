Royal Caribbean International

Die Icon of the Seas soll 2024 ihr Debüt feiern. Sie ist das erste Exemplar einer neuen Schiffsgeneration und verfügt über einen LNG-Antrieb.

Royal Caribbean International gestattet einen ersten tiefen Einblick in die Icon of the Seas. Es ist das erste Schiff der Icon-Klasse, das Ende 2023 eintrifft und im Januar 2024 Debüt feiern soll. Konzept des Schiffes ist es, eine Kombination verschiedener Urlaubsart