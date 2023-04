In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beginnt heute die Kreuzfahrtsaison.

Am Morgen machte die Aida Diva infest. Abends soll das Schiff nach Angaben des Hafenbetreibers Rostock Port mit den ersten Warnemünder Kreuzfahrt-Reisegästen des Jahres an Bord wieder abfahren. Die Saison läuft bis Ende Oktober. Nach aktuellem Stand werden mindestens 134 Schiffsanläufe im Ostseebad erwartet.Inwird für Freitagmittag am Ostseekai die 218 Meter lange Balmoral mit knapp 1000 Gästen an Bord erwartet. Insgesamt stehen im Seehafen der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein in diesem Jahr 221 Anläufe von 38 Kreuzfahrtschiffen an. Saisonschluss ist dort erst am 29. Dezember.