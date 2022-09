Imago / Richard Wareham

Der in Karlsruhe beheimatete Bundesgerichtshof hat einer Klage gegen Nicko Cruises wegen eines Rücktritts von einer Pauschalreise wegen Covid-19 stattgegeben.

Nicko Cruises hat vor dem Bundesgerichtshof einen Prozess um einen Rücktritt von einer Reise wegen Covid-19 verloren. Der Stuttgarter Veranstalter zieht nun eine Verfassungsbeschwerde in Betracht. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wurde am Dienstag über Rüc