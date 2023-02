Royal Caribbean International

Ben Bouldin hat die Verantwortung für die europäischen Märkte bei Royal Caribbean Cruises 2019 übernommen.

Seit Jahren hat Royal Caribbean International kein Schiff mehr in einen deutschen Hafen geschickt. Europachef Ben Bouldin will das ändern. So sollen die Reisebüros das Funship-Produkt kennenlernen – und besser verkaufen können.

Größer, spektakulärer, aufregender: Die Megaliner von Royal Caribbean International (RCI), wie die Icon of the Seas, sind Kreuzfahrtsc