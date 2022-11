Die neue Mein Schiff 7 wird unter anderem Tallinn im Sommer 2024 anlaufen.

Mittelmeer, Nordland, Ostsee und Großbritannien stehen auf dem Sommerfahrplan 2024 von TUI Cruises. Dann wird auch der nächste Neubau, die Mein Schiff 7, ihre Premiere haben.

TUI Cruises schickt die Mein-Schiff-Flotte im Sommer 2024 in drei Fahrtgebiete im Mittelmeer sowie nach Nordeuropa. Gleich vier Schiffe, darunter die neue Mein Schiff 7, werden ab Bremerhaven, Warnemünde und Kiel – also ohne Fluganreise – nach Skandinavien, Großbritannien und in die Ostsee starten. Als Highlights stehen unter anderem Helsinki, Tallinn und Stockholm auf dem Programm.Im Mittelmeer werden drei Schiffe eingesetzt. Ab Palma de Mallorca geht es ins westliche Mittelmeer, der Osten wird ab Heraklion (Kreta) erkundet. Außerdem stehen zwei Reisen in der Adria ab Triest auf dem Fahrplan. Alle Routen sind zu 14-tägigen Kreuzfahrten kombinierbar.Ein Highlight im Sommer 2024 soll die neue Mein Schiff 7 werden, die zunächst ab Kiel zu Nordland-Reisen und später ab Warnemünde auf der Ostsee eingesetzt wird. Die Termine für die Jungfern- und Tauffahrt stehen noch nicht fest.Alle Reisen im Sommer 2024 sind auf der Website einsehbar und können in Kürze gebucht werden.