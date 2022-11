Royal Caribbean International

Im Sommer 2024 schickt Royal Caribbean die Oasis of the Seas zum ersten Mal in europäische Gewässer.

Die Kreuzfahrt-Reederei Royal Caribbean International (RCI) veröffentlicht ihr Sommerprogramm für 2024. Die Saison startet mit einer besonderen Premiere für die Oasis of the Seas.

Die Kreuzfahrt-Reederei Royal Caribbean International (RCI) veröffentlicht ihr Sommerprogramm für 2024. Die Saison startet mit einer besonderen Premiere für die Oasis of the Seas. Insgesamt schickt die Reederei mit Sitz in den USA sieben Cruise Liner ins Re