Costa Kreuzfahrten

Die Costa Toscana übernimmt von der Smeralda die Mittelmeer-Fahrten.

In der Wintersaison 2024/25 stellt Costa das Mittelmeer, die Arabischen Emirate und die Karibik in den Fokus. Eine Besonderheit: Die Deliziosa feiert auf ihrer Weltreise Sylvester in Rio de Janeiro.

Costa setzt auch im Winter 2024/25 seine ganzjährigen Kreuzfahrten im Mittelmeer fort. Dort stehen Savona, Marseille, Barcelona, Mallorca, Palerm