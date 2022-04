Hurtigruten

Das Expeditionsschiff Fridtjof Nansen von Hurtigruten Expeditions wird hybrid angetrieben. Die norwegische Reederei bietet in der Saison 2023/24 eine große Auswahl an Reisen in Kaltgewässer.

Hurtigruten Expeditions stellt das Reiseprogramm für die Saison 2023/24 vor. Die Seereisen führen auf gut 150 Routen zu fünf Kontinenten. Zu den Höhepunkten zählen die Expeditionen zu den Galapagos-Inseln, in die Antarktis und Arktis sowie nach Westaf