Imago/Xinhua

Auf der Majestic Princess – hier bei einem früheren Aufenthalt in San Francisco – kam es zu einem größeren Corona-Ausbruch. Sie läuft in Kürze den Hafen von Sydney an.

Auf einem Kreuzfahrtschiff in Australien haben sich Berichten zufolge Hunderte Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender 9News berichtete von 800 infizierten Passagieren und Crew-Mitgliedern auf der Majestic Princess. Die Reederei Princess Cruises bestätigte