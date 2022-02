Princess Cruises

Die neue Discovery Princess bietet Platz für 3660 Reisegäste.

Mit der Discovery Princess hat Princess Cruises das sechste und letzte Schiff der Royal Class erhalten. Das Schiff startet in Italien zum Trip nach Los Angeles. Die feierliche Übergabe des Neubaus am 28. Januar von der Werft Fincantieri in Monfalcone (Italien) bildet