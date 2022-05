Die Queen Anne geht 2024 auf Jungfernfahrt von Southampton nach Lissabon.

Cunard hat jetzt das Premierenprogramm der Queen Anne für das Jahr 2024 auf der Webseite veröffentlicht. Demnach startet das vierte Schiff der Cunard-Flotte am 4. Januar 2024 in Southampton zur Jungfernreise nach Lissabon. Danach läuft die neue Queen auf Reisen ab Southampton mehr als 31 Häfen an, darunter Destinationen im Mittelmeer, in der Karibik und in Nordeuropa.Am 27. Januar 2024 startet sie beispielsweise zu einer 35-Nächte-Karibik-Reise und steuert dabei Barbados und St. Lucia an. Im Frühjahr 2024 können die Gäste dann auf einer 16-Nächte-Reise den Mittelmeerraum besuchen. Stopps gibt es unter anderem in Lissabon, Cadiz und Rom.Die Preise für die Queen Anne starten auf der Jungfernreise ab 2117 Euro pro Person in einer Doppelkabine. Eine Princess Suite kostet ab 4497 Euro. Offizieller Buchungsstart ist der 18. Mai 2022. Für Buchungen bis zum 28. Februar 2023 gilt eine Frühbucherermäßigung von 15 Prozent auf den Premium-Preis.