Princess Cruises

Die Sun Princess soll das größte Schiff der Princess-Flotte werden.

Princess Cruises setzt sein künftiges Flaggschiff Sun Princess in der Premierensaison ausschließlich in Europa ein. Das LNG-Schiff soll Anfang 2024 als Prototyp der neuen Sphere-Klasse in Dienst gehen.

