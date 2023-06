Erstmals machte die fvw|TravelTalk Cruise Academy in Bremen fest. Die sechs präsentierenden Kreuzfahrt-Partner stießen dabei auf großes Interesse – die gut 40 Reiseprofis aus ganz Norddeutschland prägten das Event mit ihren Detailfragen und Diskussionsbeiträgen.

Gleichmäßige Nachfrage in allen Preissegmenten: Bei der Mentimenter-Umfrage wollten die Counter-Profis den Trend zu Luxusreisen für die Kreuzfahrt nicht unbedingt bestätigen.

FVW Medien/CF

Das Team der Cruise Academy 2023 in Bremen: Nicole Zaspel (Mein Schiff/TUI Cruises), Marcus Schwering-Sohnrey (Norwegian Cruise Line), Andrea Hendel (Ponant), Florian Hölzen (FVW Medien), Pierre Thomas (Swan Hellenic), Siegfried Steinacher (Nicko Cruises) und Kristof Hörhold (MSC Cruises) sowie kniend Alfredo Spadon (Swan Hellenic), Holger M. Jacobs (FVW Medien) und Juliane Seidel (MSC Cruises).

"30 Minuten Dauerduschen" seien gerade noch okay, aber ansonsten sei er keine Wasserratte und daher nicht an Kreuzfahrten interessiert: Derartige Aussagen sorgten bei der Cruise Academy in Bremen für Heiterkeit – aber natürlich fielen sie nicht live, sondern nur auf dem Bildschirm. fvw|TravelTalk hatte im Vorfeld Passanten in Hamburg zum Thema Kreuzfahrten befragt, Moderator Holger M. Jacobs stellte die Antworten beim Kreuzfahrt-Event vor und leitete daraus Trends und Tipps zum Kreuzfahrten-Verkauf ab.Allerhand Infos für das Fachpublikum, mehr als 40 norddeutsche Counter-Kräfte, hatten auch die sechs Präsentatoren im Gepäck: Juliane Seidel und Kristof Hörhold von MSC Cruises brachten erste Eindrücke von der frisch getauften MSC Euribia mit – und den Tipp, dass noch viele Wintertermine ab Hamburg buchbar sind. Marcus Schwering-Sohnrey warb für Freestyle Dining, Kinderbetreuung, aktuelle Getränkepakete und Specials bei NCL – nicht zuletzt auf den beiden Newcomern Norwegian Prima und Viva (kommt im August)."Wir haben nicht das Produkt für den typischen Kreuzfahrer. Unsere Gäste entscheiden sich für die Destination", erklärte Andrea Hendel von Ponant, deren Spektrum von Arktis-Expeditionen bis zu Südsee-Törns (mit Paul Gauguin Cruises) reicht. "Time to Discover heißt: lange Liegezeiten, weniger bekannte Häfen", erläuterte Siegfried Steinacher die Philosophie von Nicko Cruises. "Wir haben damit unsere DNA von Fluss- auf Hochseereisen übertragen."Apropos Flussreisen: Dieses Cruise-Segment wurde in der Abstimmungsrunde, in der die Reisebüro-Profis per Smartphone voten konnten, am meisten diskutiert. Wie schneidet die Fluss- im Vergleich zur Hochseekreuzfahrt ab? Was spricht für Flussreisen? Wer gehört zur Zielgruppe? Welche Zugkraft haben junge, innovative Schiffe? Und wie stark ist die Bedrohung und klimabedingtes Niedrigwasser? Für Gesprächsstoff war gesorgt.Doch auch die beiden letzten Präsentationen genossen die volle Aufmerksamkeit der Kreuzfahrt-Interessierten: Nicole Zaspel überzeugte mit zwei emotionalen Kurzfilmen von Mein Schiff/TUI Cruises, darunter ein Dankesvideo an die Branchenpartner für 15 Jahre Zusammenarbeit, und verwies auf das aktuelle Sommer-Special (noch bis 19. Juni) und die im Juli erscheinende Info-Broschüre für den Counter. Und Alfredo Spadon und Pierre Thomas betonten nach ihrem italienisch-holländisch und französisch eingefärbten Vortrag zum Expeditionsreise-Newcomer Swan Hellenic: "Es ist immer ein deutschsprachiger Guide an Bord."Immer an Bord sind bei der fvw|TravelTalk Cruise Academy auch die Gewinne: Am Schluss des sechsstündigen Events konnten sieben Reiseverkäuferinnen und -verkäufer Preise der Reedereien und von FVW Medien mit nach Hause nehmen. Für sie und alle anderen Teilnehmenden war es aber auf jeden Fall ein Tag voller Information und Inspiration – so das Fazit am Ende. "Wir kommen wieder", war denn auch der Tenor – am 12. Oktober macht die Cruise Academy mit sechs anderen Präsentatoren wieder in Bremen fest.Doch vor der Herbst-Tournee (Anmeldung ab August möglich) stehen noch zwei Sommertermine im Fahrplan:und– wer kostenfrei dabei sein möchte, kann sich noch hier anmelden . Mit von der Partie sind Aida, Amadeus Flusskreuzfahrten, Barbados, Costa Kreuzfahrten, Cunard und Holland America Line – natürlich wieder mit spannenden Präsentationen, lebhaften Diskussionen und attraktiven Gewinnen.