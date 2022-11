Die Preisaktion gilt auch für Reisen auf der Queen Mary 2 von Cunard.

Die beiden Carnival-Marken starten Preisaktionen für Kreuzfahrten bis Januar 2024 bei Cunard und Ende 2024 bei Holland America Line.

Cunard bietet die Vergünstigungen auf der Queen Mary 2, der Queen Victoria und der Queen Elizabeth an. Neubuchungen zwischen dem 17. November und 2. Dezember 2022 sind mit einem Bordguthaben über 600 US-Dollar pro Kabine und eine um die Hälfte reduzierte Anzahlung verbunden.Zu den angebotenen Fahrten der Aktion gehört die Atlantik-Überquerung der Queen Mary 2 von New York nach Southampton Anfang Januar 2023, eine Alaska-Rundreise der Queen Elizabeth ab Vancouver im Juli 2023, eine Reise zu den Fjorden Norwegens mit der Queen Victoria Ende Juni 2023 und Australien- sowie Japan-Reisen im Februar und April 2023.Bei Holland America Line ist die Aktion auf Neubuchungen zwischen dem 17. und 27. November 2022 beschränkt. Auf ausgewählten Routen verspricht die Reederei einen Rabatt auf den Reisepreis von bis zu 40 Prozent. Kunden erhalten die obligatorischen Trinkgelder für die Crews ersetzt. Das Angebot ist kombinierbar mit dem "All Premium"-Paket, das weitere Vergünstigungen bei Ausflügen, Getränken, im Restaurant und beim Internetzugang enthält.Kreuzfahrten aus dem Programm "Grand Voyages" sind von der Aktion ausgenommen.