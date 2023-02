Swan Hellenic

Kann bis zu 40 Tage "am Stück" fahren: die Swan Hellenic Diana, das neueste Expeditionsschiff der Reederei Swan Hellenic.

Das jüngste Schiff der britischen Kreuzfahrt-Reederei Swan Hellenic läuft am 4. Mai zur Jungfernfahrt aus. Am gleichen Tag steht zuvor die feierliche Taufe an.

Die Reederei Swan Hellenic lässt ihr jüngstes Expeditionsschiff, die SH Diana, am 4. Mai in Amsterdam taufen. Das übernimmt Valerie Ann